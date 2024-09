Thunderbolts | il trailer ha svelato il ritorno di Scarlett Johansson in un ruolo sorprendente

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di martedì 24 settembre 2024) Neldel nuovo film dei Marvel Studios mostrato ieri c'è stato anche un inatteso eIl teaserdiè stato pubblicato ieri e ha rivelato a sorpresa chetornerà nel Marvel Cinematic Universe in un modo molto inaspettato. Infatti, gli elenchi del cast e della troupe della pellicola hanno rivelato che lafa effettivamente parte del film come produttore esecutivo! Questo dato ha perfettamente senso, considerato che laè stata produttrice esecutiva di Black Widow (2021) - uno dei numerosi progetti del MCU che sono stati propedeutici per questo film corale che vedrà al centro il team dei. Poi, il fatto che lasia tornata come produttrice