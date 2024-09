Qui Germania Scholz soddisfatto a metà Preoccupa l’onda dell’Afd

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di martedì 24 settembre 2024) "Vale la pena lottare". Così dice Olafparlando a New York con i giornalisti che gli chiedono delle elezioni di domenica in Brandeburgo, dove la sua Spd ha messo a segno una rimonta sulla quale nessuno avrebbe scommesso, superando per un soffio l’ultradestra. "Abbiamo avuto un bel risultato e faccio gli auguri al governatore Dietmar Woidke", riescono ancora a strappagli i cronisti accreditati all’Onu. In realtà si capisce che il cancelliere non ha gran voglia di parlare del Brandeburgo: preferisce dare una stoccata alla scalata di Unicredit sulla tedesca Commerzbank ("si tratta di attacchi non amichevoli") e rispondere picche alle critiche sulle limitazioni all’uso delle armi tedesche su territorio russo ("una posizione non negoziabile").