Prove di urbanismo tattico Per riqualificare la piazza e il Mercato comunale

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di martedì 24 settembre 2024) L’sta lentamente modificando il volto del Corvetto. Un modello di restyling che nel tempo ha mostrato luci e ombre. Panchine, tavoli da ping pong, fioriere, spazi per le biciclette. Come un salotto a cielo aperto, colorato, per giocare o riposare. Sono questi gli interventi di urbanistica tattica che il Comune promuove da oltre 10 anni tra i palazzi dei quartieri o accanto alle scuole per incentivare la fruizione dello spazio pubblico, senza traffico né sosta selvaggia. Luoghi che partono come sperimentali e che possono diventare definitivi. Le prime due “piazze tattiche” sono state inaugurate nel 2018 a Dergano e inAngilberto (nella foto), proprio al Corvetto. Oggi sono decine. Niente auto, ma panchine, giochi, fioriere e rastrelliere per bici.