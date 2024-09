Oroscopo del giorno – Mercoledì 25 settembre 2024

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di martedì 24 settembre 2024) Le previsioni astrali per tutti i segni zodiacali per la giornata diAriete (21 marzo – 19 aprile) La tua energia sarà alle stelle oggi, ma attenzione a non strafare. Marte ti rende particolarmente impetuoso, portandoti a prendere decisioni affrettate, soprattutto sul lavoro. In amore, cerca di mantenere la calma nelle discussioni con il partner. È un buon momento per dedicarti a progetti personali, ma ricorda di non trascurare il riposo. Toro (20 aprile – 20 maggio) La tua pazienza sarà messa alla prova, specialmente nelle relazioni interpersonali. Venere ti spinge a riflettere più a fondo sui rapporti che contano. Sul lavoro, potresti incontrare delle difficoltà, ma con la tua tipica tenacia riuscirai a superarle. La serata sarà ideale per un po’ di relax in compagnia di persone fidate.