Nel bel mezzo della Green Week

(Di martedì 24 settembre 2024) Chi aspetta tram e autobus non dev'essersi accorto che ci troviamo nel bel(tra parentesi: questi-inglesismi sono diventati un po' stucchevoli). A Milano, fino a domenica, si parlerà di transizione ecologica "partendo dal territorio e guardando all'intero pianeta", si legge sul sito del Comune. Migliaia di milanesi, intanto, guardano sempre più esasperati ai display che segnano le attese alle fermate di tram e bus. Basta seguire quel che pubblica sui social il comitato AspettaMi, che da mesi monitora corse saltate e mezzi che non passano, e raccoglie le reazioni di chi per protesta inizia a dire che non pagherà  più il biglietto, per rendersene conto. Esperienza personale, lunedì mattina alle 8 per andare da via Cenisio fino in via Soderini, zona Bande Nere, c'è voluta un'ora.