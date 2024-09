Miss Universe Italy Glenany Cavalcante risponde agli haters | Non rinnego la mia origine brasiliana ma questo non annulla la mia italianità

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di martedì 24 settembre 2024) Eletta2024, la modella italo-è stata vittima di attacchi xenofobi sui social ma ha risposto di voler fare delle offese “un’opportunità” per dare voce a chi come lei viene discriminato: “Mi sono sentita attaccata come donna e come italiana da queste persone dalla mentalità chiusa”, le sue parole all’Ansa.ha detto che probabilmente avrebbe ricevuto critiche anche se avesse vinto il concorso in Brasile dal momento che vive in Italia da nove anni, dove è sposata con un italiano. La 30enne, nata a Bahia e cresciuta a Brasilia, ha acquisito la cittadinanza perché pronipote di un italiano. “Nonla mia, manonla mia– ha spiegato la studentessa di pubblicità all’Università di Perugia – Merito la vittoria”.