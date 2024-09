Mantide di Parabiago il marito Marcello Trifone era così plagiato da Adilma da fingersi gay

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di martedì 24 settembre 2024)(Milano), 24 settembre 2024 - "Adesso non dici niente!". Sono le intercettazioni ad incastrare ancora una voltaPareira Carneiro alle sue responsabilità nella morte del compagno Fabio Ravasio. Una conversazione avvenuta col, padre dei due gemelli che Ravasio pensava fossero suoi. "Per il momento non dire niente, non dire niente. Mantieni quello che hai detto. Non dici che sei stato tu. Non dici niente". Ilrisponde quasi intimorito: "Quindi rifaccio il gay? Faccio quello che devo fare, il gay e vabbè".spiega: "Aspettiamo l'esito dell'esame della macchina per le impronte". La macchina che ha investito Ravasio era condotta dal figlio di lei, Igor Benedito, un giovane 25enne con seri problemi di droga tanto da essere seguito dal Sert.