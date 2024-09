Le giovani star internazionali della musica classica | ecco la V edizione di Youth Music Festival

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 24 settembre 2024) Arezzo, 24 settembre 2024 – Lepromesse, come Weronika Dziadek, Lucas Debargue, Pablo Ferrández, Martin James Bartlett e LiLa, l’Orchestra dell’Arezzoe l’Orchestrale Aretina: saranno loro i protagonistidel “”, la rassegna diretta dal violinista pluripremiato Giovanni Andrea Zanon, classe 1998, che si terrà da sabato 5 ottobre a domenica 27 ottobre al Teatro Petrarca di Arezzo. Da Mozart a Chopin, passando per Brahms, Beethoven e Vivaldi, i quattro concerti in programma, accompagnati da una serie di incontri nelle scuolecittà, sono pensati per celebrare l’arte e ladiisti “under 35” di altissimo livello che trasporteranno il pubblico in un viaggio tra brani celebri e omaggi ai grandi maestri.