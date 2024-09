Lautaro Martinez Pallone d’Oro utopia | dalla Spagna il vincitore!

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di martedì 24 settembre 2024) Il prossimo 28 ottobre ci sarà la cerimonia per la consegna del, così come Calhanoglu, è nella lista dei 30. Ma indanno già uncerto. Per i due dell’Inter niente da fare. PREVISIONE –, insieme ad Hakan Calhanoglu, si trova nella lista dei 30 candidati al prossimo. Il massimo premio individuale verrà assegnato il prossimo 28 ottobre, presso il teatro Chatelet di Parigi. Secondo i colleghi di Marca, ilsarà Vinicius Junior. L’esterno d’attacco del Real Madrid è stato grande protagonista nell’ultimo anno, vincendo la Liga in, ma soprattutto la Champions League a Wembley contro il Borussia Dortmund. Il brasiliano ha anche segnato il gol del definitivo 2-0.