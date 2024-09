Ecco le firme per cambiare la sanità

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di martedì 24 settembre 2024) Il gruppo regionale del Pd ha presentato ieri lea sostegno della legge di iniziativa popolare di riforma dellalombarda. Davanti a Palazzo Pirelli il capogruppo Pierfrancesco Majorino, con la segretaria regionale Silvia Roggiani, il capodelegazione in commissione, Carlo Borghetti, il vicepresidente del Consiglio regionale Emilio Del Bono e le consigliere e i consiglieri regionali Dem hanno presentato le prime 17mila, una parte delle circa 100mila raccolte da febbraio ad oggi, che sono poi state depositate negli uffici regionali (ne bastano 5mila per rendere valida la proposta di legge di iniziativa popolare). Il progetto di legge di iniziativa popolare fu presentato dal Pd il 23 febbraio scorso. La proposta va nella stessa direzione del disegno di legge del Pd nazionale, presentato in Parlamento, per portare il finanziamento dellaal 7,5% del Pil.