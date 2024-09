Daisy Ridley ha accettato New Jedi Order perché entusiasta del concept

Leggi tutta la notizia su cinefilos

(Di martedì 24 settembre 2024)haNewdelL’interprete di Rey Skywalkerha rivelato in una recente intervista che la sua decisione di tornare a Star Wars nel prossimo film dedicato alla sua eroina, che si vocifera si intitolerà Star Wars: New, è stata dovuta interamente a quanto sia originale ed entusiasmante ildel film. Newè uno dei tanti film di Star Wars in arrivo, e insieme a The Mandalorian & Grogu rappresentano due dei futuri progetti Lucasfilm in assoluto più pubblicizzati negli ultimi mesi.ha scelto di tornare a Star Wars per l’originalità della storia Nonostante le varie voci e pubblicazioni, i dettagli su Newrimangono scarsi. Ora, però,ha fornito un aggiornamento che indica quanto il film sarà creativo e originale.