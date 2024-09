Crollo Saviano estubato il paziente in Terapia Intensiva Grandi Ustionati

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di martedì 24 settembre 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoLa situazione di A.Z.,ricoverato all’ospedale Cardarelli di Napoli a seguito deldi domenica scorsa a(Na), è impegnativa ma non drammatica. Da qualche ora è statoe respira spontaneamente. E’ quanto si apprende dai medici della Tigu () dell’azienda ospedaliera napoletana. La prognosi resta riservata. A destare preoccupazione sono non soltanto le profonde ustioni diffuse sul 35 per cento del corpo ma anche un grosso trauma toracico con difficoltà a livello di apparato respiratorio. Ancora non ha preso conoscenza completa delle sue funzioni ed è affiancato già dal servizio di supporto psicologico del Cardarelli, anche per le comunicazioni che seguiranno circa la tragedia, le cui informazioni gli saranno trasmesse senza incidere ulteriormente sullo stato psichico già alterato.