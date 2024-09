Bella Hadid conquista Parigi con un look autunnale super chic da cui trarre ispirazione

Leggi tutta la notizia su dilei

(Di martedì 24 settembre 2024)ha dimostrato ancora una volta perché è una delle top model più influenti del nostro tempo,ndocon unche non passa inosservato. In occasione della Fashion Weekna, la modella ha portato il suo stile unico nelle strade della “città dell’amore”, offrendoci una perfetta lezione di moda da cui tutte possiamo. Se c’è una cosa chesa fare bene, è reinterpretare le tendenze in modo personale, fondendo passato e presente, casual e haute couture.e l’arrivo aper la Fashion Week Con la Milano Fashion Week ufficialmente conclusa, l’attenzione si è spostata su, dove le nuove collezioni per la primavera-estate 2025 stanno prendendo vita. In questo contesto,è stata avvistata tra i primi arrivi, pronta per una nuova settimana intensa tra passerelle e appuntamenti esclusivi.