Amici 24 ecco chi sostituirà Raimondo Todaro

Leggi tutta la notizia su velvetgossip

(Di martedì 24 settembre 2024) La prossima edizione diè alle porte. Dopo un po’ di posticipi Maria De Filippi è pronta a tornare con la sua squadra di professionisti e professori per giudicare i prossimi talenti nel ballo e nel canto, pronta a formare la prossima classe del talent show. Quest’anno ci sarà qualche novità nella nuova edizione di. Tra il cast, infatti, è mancata qualche conferma. Stiamo parlando diche ha deciso di lasciare il suo ruolo di professore di ballo per dedicarsi ad altri progetti. Al suo posto però Maria De Filippi ha già in mente una degna sostituta.: chi, foto Ansa – VelvetGossipÈ ormai tutto pronto per la nuova edizione diche vedrà sfidarsi nuovi ballerini e cantanti per la vittoria del talent show. Dietro la cattedra dei professori quest’anno ci sarà però qualche cambiamento.