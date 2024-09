Viabilità Roma Regione Lazio del 23-09-2024 ore 18 | 15

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di lunedì 23 settembre 2024)DEL 23 SETTEMBREORE 18.05 ARIANNA CAROCCI UN SALUTO E BEN RITROVATI CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAANCORA TRAFFICO MOLTO INTENSO SUL RACCORDO ANULARE: IN ESTERNA CODE A TRATTI A PARTIRE DALLAFIUMICINO SINO ALL’USCITA TUSCOLANA; IN INTERNA CODE TRA CASSIA BIS E FLAMINIA, A SEGUIRE TRA BUFALOTTA E PRENESTINA. SUL TRATTO URBANO DELLA A24 RIMOSSO L’INCIDENTE TRA LA TANGENZIALE EST E PORTONACCIO IN DIREZIONE DEL RACCORDO, AL MOMENTO PERMANGONO CODE. ANDIAMO SULLAFIUMICINO, PER TRAFFICO SI STA IN CODA TRA LA COLOMBO E VIA DELLA MAGLIANA VERSO FIUMICINO. SULLA PONTINA FILE TRA SPINACETO E IL RACCORDO IN DIREZIONE DI QUEST’ULTIMO. PER CHI SI SPOSTA VERSO OSTIA SEGNALIAMO CODE SULLA VIA DEL MARE TRA IL RACCORDO E VITINIA E SULLA COLOMBO TRA VIA DI MEZZOCAMMINO E VIA DI ACILIA.