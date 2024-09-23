Viabilità Roma Regione Lazio del 23-09-2024 ore 18:15 (Di lunedì 23 settembre 2024) Viabilità DEL 23 SETTEMBRE 2024 ORE 18.05 ARIANNA CAROCCI UN SALUTO E BEN RITROVATI CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio ANCORA TRAFFICO MOLTO INTENSO SUL RACCORDO ANULARE: IN ESTERNA CODE A TRATTI A PARTIRE DALLA Roma FIUMICINO SINO ALL’USCITA TUSCOLANA; IN INTERNA CODE TRA CASSIA BIS E FLAMINIA, A SEGUIRE TRA BUFALOTTA E PRENESTINA. SUL TRATTO URBANO DELLA A24 RIMOSSO L’INCIDENTE TRA LA TANGENZIALE EST E PORTONACCIO IN DIREZIONE DEL RACCORDO, AL MOMENTO PERMANGONO CODE. ANDIAMO SULLA Roma FIUMICINO, PER TRAFFICO SI STA IN CODA TRA LA COLOMBO E VIA DELLA MAGLIANA VERSO FIUMICINO. SULLA PONTINA FILE TRA SPINACETO E IL RACCORDO IN DIREZIONE DI QUEST’ULTIMO. PER CHI SI SPOSTA VERSO OSTIA SEGNALIAMO CODE SULLA VIA DEL MARE TRA IL RACCORDO E VITINIA E SULLA COLOMBO TRA VIA DI MEZZOCAMMINO E VIA DI ACILIA.Leggi tutta la notizia su romadailynewsNotizie su altre fonti
- Viabilità Roma Regione Lazio del 23-09-2024 ore 17:45 - SI È DA POCO VERIFICATO UN INCIDENTE SULLA PONTINA, IN DIREZIONE ROMA ABBIAMO CODE TRA SPINACETO E IL RACCORDO. SUL TRATTO URBANO DELLA A24 UN INCIDENTE STA PROVOCANDO CODE TRA LA TANGENZIALE EST E PORTONACCIO IN DIREZIONE DEL RACCORDO. ALTRO INCIDENTE NEL VITERBESE, SULLA CASSIA, AL MOMENTO CI SONO CODE NEI PRESSI DELLA LOCALITÀ LE FARINE ANCHE QUI NELLE DUE DIREZIONI. romadailynews
- Viabilità Roma Regione Lazio del 23-09-2024 ore 17:15 - VIABILITÀ DEL 23 SETTEMBRE 2024 ORE 16. DA ARIANNA CAROCCI E ASTRAL INFOMOBILITÀ È TUTTO, A PIÙ TARDI Servizio fornito da Astral. CI SPOSTIAMO IN VIA ARDEATINA, DOVE UN INCIDENTE STA PROVOCANDO CODE NEI PRESSI DI SANTA PALOMBA IN ENTRAMBE LE DIREZIONI. A PROPOSITO DELLA A24, SUL TRATTO URBANO SI STA IN CODA TRA TOGLIATTI E IL RACCORDO IN USCITA DA ROMA. romadailynews
- Viabilità Roma Regione Lazio del 23-09-2024 ore 16:30 - CI SPOSTIAMO IN VIA ARDEATINA, DOVE UN INCIDENTE STA PROVOCANDO CODE NEI PRESSI DI SANTA PALOMBA IN ENTRAMBE LE DIREZIONI. VIABILITÀ DEL 23 SETTEMBRE 2024 ORE 16. DA ARIANNA CAROCCI E ASTRAL INFOMOBILITÀ È TUTTO, A PIÙ TARDI Servizio fornito da Astral. E SEMPRE IN USCITA DALLA CAPITALE TROVIAMO CODE SULLA VIA DEL MARE TRA IL RACCORDO E VITINIA. romadailynews
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