The Penguin | il regista racconta le influenze di The Batman e altro ancora

(Di lunedì 23 settembre 2024) The: illedi TheSe un personaggio del film The(2022) di Matt Reeves meritasse un proprio spin-off, Oz Cobb (Colin Farrell) sarebbe probabilmente il primo a proporsi per questo privilegio. All’epoca degli eventi del film, Oz è il luogotenente numero uno del boss mafioso Carmine Falcone (John Turturro/MarkStrong), ma si trova in una posizione unica di opportunità dopo che Falcone viene ucciso dall’Enigmista (Paul Dano) sui gradini dell’Iceberg Lounge. Se finora Oz è stato un dirigente di medio livello, la nuova serie limitata The(la nostra recensione), creata da Lauren LeFranc, sembra pronta a mostrare la sua ascesa (o discesa, a seconda del punto di vista) in un potente mafioso a sé stante.