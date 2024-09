Sinner tradito in mondovisione | l’ha fatta grossa

Leggi tutta la notizia su ilveggente

(Di lunedì 23 settembre 2024) Jannik, se ne sono accorti tutti: lo ha fatto in diretta ed era impossibile non accorgersene: tifosi infuriati. Il Team Worldspuntata per due anni consecutivi, ma stavolta non ce n’è stato per nessuno. I tennisti del Team Europe hanno navigato a vele spiegate verso la vittoria, assicurandosi questa edizione della Laver Cup e facendo impazzire di gioia i tifosi che hanno parteggiato per la squadra del Vecchio Continente. Tutti hanno visto quello che è successo (LaPresse) – Ilveggente.itDecisiva è stata la vittoria di Carlos Alcaraz, che imponendosi su Taylor Fritz in due set ha scritto la parola fine sulla tre giorni all’insegna del tennis e delle risate. Già, perché dietro le quinte della competizione ideata da Roger Federer, che proprio in questo contesto, due anni fa, ha salutato il mondo dello sport, sembra che tutti se la spassino.