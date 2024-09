Sciopero Rai oggi quali programmi non vanno in onda | palinsesti modificati

Leggi tutta la notizia su tvpertutti

(Di lunedì 23 settembre 2024) Lunedì 23 settembre 2024 si è aperto con unoindetto dai principali sindacati del servizio pubblico che ha mandato in tilt la programmazione delle tre principali reti Rai. A seguito della mancata approvazione del rinnovo contrattuale per quadri, impiegati e operai, i sindacati Slc-Cgil, Fistel-Cisl, Uilcom-Uil, Fnc-Ugl e Snater hanno deciso di proclamare uno, con conseguenze immediate sulla messa indelle principali trasmissioni del servizio pubblico. La programmazione mattutina di Rai1, Rai2 e Rai3 ha subito pesanti modifiche. Su Rai1, l'ormai consueto appuntamento con il TGUnoMattina è stato rimpiazzato dalla trasmissione in simulcast di Rai News 24, che ha proseguito fino alla fascia oraria dedicata a UnoMattina trasmesso in replica.