Ora è suora ma faceva la poliziotta | Tosca Ferrante si racconta ai giovani

(Di lunedì 23 settembre 2024) PISTOIA – Una storia tutta dare e che per la sua unicità ha fatto immediatamente il giro d’Italia. È quella die del suo netto cambiamento di vita: da. L’ex agente delle forze dell’ordine ha abbandonato, infatti, la divisa per dedicarsi ai più fragili, in particolare i. La donna, nata in provincia di Napoli, adesso è madre generale delle suore Apostoline Paoline. Una scelta nata proprio dall’esperienza sul campo in polizia, fra Napoli e Roma, nel quartiere di Torpignattara, quando si è trovata ad arrestareche avevano infranto la legge.che adesso aiuta a non perdere la retta via: di questo ha parlato la, che ora è di stanzaa Pisa lunedì 23 settembre, a Pistoia, durante una giornata di formazione voluta dalla Diocesi sulla tutela dei minori.