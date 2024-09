Mamma ci ha lasciati Il triste annuncio della celebre coppia tv | la vicinanza degli amici vip

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di lunedì 23 settembre 2024) Tragico lutto per Eva Grimaldi. Un dolore enorme ha travolto l’attrice nella giornata di lunedì 23 settembre. E oltre a lei, a piangere questa grave scomparsa è anche e soprattutto la sua compagna di vita Imma Battaglia. Entrambe hanno dedicato dei post sui social alla persona morta nelle scorse ore. La settimana per loro non poteva davvero cominciare peggio di così. Eva Grimaldi, attraverso le sue parole, ha espresso tutta la sua sofferenza per questo lutto difficile da assorbire in tempi rapidi. Ha potuto viversi con lei tantissimi momenti piacevoli in questi anni, ma ora che c’è stato il distacco definitivo lazza ha preso inevitabilmente il sopravvento. Ma sia lei che Imma hanno avuto la forza di scrivere qualcosa.