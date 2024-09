L’accentratrice Souloukou ha cacciato De Rossi perché troppo amico dei calciatori Messaggero

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di lunedì 23 settembre 2024) Iltorna oggi sul caso Roma. Non sono bastate tre reti all’Udinese per placare le polemiche nella Capitale dopo l’esonero di Dee l’addio della Ceo“Per la prima volta dal loro avvento i Friedkin – sperma attenti all’umore popolare – hanno preso una decisione (esonerare Daniele) che va contro la piazza. L’addio di Lina apre quindi tre scenari possibili: 1) Dan e Ryan sono pmi alla cessione come da più parti si vocifera anche visto il ritorno d’interesse per l’Everton 2) Si sono pentiti della decisione di aver esonerato l’allenatore e ora paga chi l’ha suggerita 3) Non ammettono nel loro club che i dipendenti si facciano ?la guerra”. E così, come accaduto con Pinto (comunicando la decisione di terminare consensualmente il rapporto lavorativo) e Mourinho, alla prima occasione pagano entrambi”.