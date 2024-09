Il caos alla Roma ha generato Juric e tre punti

Leggi tutta la notizia su ilfoglio

(Di lunedì 23 settembre 2024) Ecco l’agnello di Dio, che toglie i peccati dal mondo. Di fronte a tante partite noiose, il primo tempo del Torino a Verona riconcilia con il calcio, e dona per una settimana la vetta della classifica a un popolo bisognoso di entusiasmo: chi aveva seguìto il modo che aveva Paolo Vanoli di dominare le partite in Serie B ne riconosce ora i medesimi crismi. Ecco l’agnello di Dio, che allontana i peccati da sé: Albert Guðmundsson ha il soma degli angeli dipinti, ma gli pendono accuse disonorevoli. In pochi giorni vola a processo tra i ghiacci e ritorna a Firenze per esordire con due rigori (uno dei quali conquistato in proprio) in 45 minuti, dando respiro a una formazione che pare incasellata in qualche modulo balzano del fantacalcio.