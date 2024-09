Guardate è lei Kate Middleton prima uscita pubblica con William con dettaglio preoccupante

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di lunedì 23 settembre 2024) Come sta la principessa? La notizia del tumore di qualche mese fa ha sconvolto i sudditi e tutti coloro i quali seguono con interesse e curiosità le vicende dei reali d’Inghilterra. La contemporanea malattia di Re Carlo III ha gettato una luce torva sulla vita dei Windsor, come se una sorta di ‘maledizione’ si fosse abbattuta su di loro. Ma proprio il 9 settembre scorso la moglie del principeha dato una bella notizia. Con un video su Instagram in cui la vediamo in compagnia del marito e dei figli George, Charlotte e Louis,ha annunciato di aver completato il ciclo di chemioterapia. La principessa è dunque in questo momento “cancer-free“, cioè libera da cellule tumorali, anche se naturalmente dovrà proseguire un periodo di controlli per individuare eventuali recidive.