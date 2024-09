Giacomo Gabbato e i suoi compagni sono il mondo reale l’Italia vera

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 23 settembre 2024) Venezia. “Ucciso mentre cercava di difendere una donna., 26 anni, attivista di un centro sociale, è morto in ospedale per una coltellata, un altro ragazzo è rimasto gravemente ferito. Fermato con l’accusa di omicidio un uomo di origini moldave. I due avevano sentito gridare ed erano accorsi in aiuto alla donna aggredita”. * * * “Questa notte due nostri– comunica il Centro sociale Rivolta di Mestre –stati accoltellati mentre difendevano una donna che stava subendo una rapina. Uno ha riportato gravi ferite ed uno ha perso la vita. Questo per noi è il tempo del dolore. Troppo dolore, un dolore che toglie le parole. Quello che pensiamo, tutto quello che proviamo, troveremo il modo di dirlo. Ora diciamo solo che esigiamo di non essere usat3 da chi semina odio. C’è un colpevole. È una persona, una singola.