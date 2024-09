GF momenti di tensione in casa | Luca Calvani esplode sfogo durissimo

Leggi tutta la notizia su tutto.tv

(Di lunedì 23 settembre 2024) É trascorsa appena una settimana dall’inizio del Grande Fratello 18, ma gli animi iniziano già a scaldarsi. All’interno dellai primi giorni sono passati in piena armonia, come è apparso dai confronti distesi e cordiali che i coinquilini hanno avuto. Il tempo scorre però, e la vita nel reality show diventa sempre più dura per i concorrenti, che cominciano a fare i conti con gli effetti della convivenza forzata. Nessuno, almeno fino ad ora, aveva mostrato dei veri segni di insofferenza, ma nelle ultime ore un episodio è stato in grado di suscitare una reazione piuttosto brusca. Complice lache precede la puntata, un gieffino si è lasciato andare ad unoche ha spiazzato i presenti.