Gcap fine dei dubbi laburisti? La risposta in Parlamento

Leggi tutta la notizia su formiche

(Di lunedì 23 settembre 2024) “Il Regno Unito prevede di investire oltre 1,31 miliardi di sterline nel Future Combat Air System/Global Combat Air Programme e nel relativo programma di ricerca e sviluppo Team Tempest, nell’esercizio finanziario in corso”. Questadatata 19 settembre alla Camera dei Comuni e firmata da Maria Eagle, minister con delega al procurement, sembra risolvere moltiattorno all’impegno del nuovo governo britannico, guidato dal primo ministro laburista Keir Starmer, in merito all’adesione al programma con Italia e Giappone per sviluppare il caccia di sesta generazione entro il 2035. Laal parlamentare tory James Cartlidge, che nel governo di Rishi Sunak aveva lo stesso ruolo attuale di Eagle e oggi è segretario ombra alla Difesa, è arrivata al termine della settimana aperta dall’incontro a Roma tra Starmer e Giorgia Meloni.