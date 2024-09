Coldplay un irriconoscibile Chris Martin si esibisce a Las Vegas con un nuovo brano della band

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di lunedì 23 settembre 2024) Moon Music, ilalbum deiarriverà il prossimo 4 ottobre: dal decimo lavoro in studio die soci sono stati estratti feelslikeimfallinginlove e We Pray: sabato sera il cantautore ha offerto una Lasil terzo del futuro progetto discografico.presenta a LasunNella capitale del divertimento USA, il frontmanbritannica si è presentato sul palco del cocktail bar Dino’s, in un’inusuale veste composta da una parrucca ed un largo abito grigio. Uncon un palloncino nella mano sinistra ed il microfono nella destra ha iniziato ad esibirsi sulle note di All My Love,che sarà contenuto in Moon Music. Il pubblico ha riconosciuto la voce del frontman deie si è radunata sottopalco ad ascoltare ed immortalare il momento con gli smartphone.