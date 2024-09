Autoguidovie più green Bilancio di sostenibilità | | Ecco cosa abbiamo fatto per ridurre lo smog

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di lunedì 23 settembre 2024) Un gruppo che conta 1.386 dipendenti, operativo su 525 Comuni e 23 province; 69 milioni i passeggeri trasportati nel 2023 e 41,5 i milioni di chilometri percorsi attraverso una flotta complessiva di 1.254 autobus. Sono solo alcuni dei numeri di, colosso del trasporto pubblico su gomma attivo in vari territori del Nord Italia, fra i quali il Sud-Est Milanese. Neldipresentato dall’azienda in occasione della Settimana europea della mobilità sostenibile si evidenzia come nel 2023 il Grupposia cresciuto, con oltre 167 milioni di euro di valore della produzione, pari a un incremento del 6% sull’anno precedente, nel quale erano stati raggiunti i 158 milioni di euro. Il Gruppo conta 9 società dedicate al trasporto pubblico e noleggio, ai servizi di navigazione a Venezia e ai servizi turistici.