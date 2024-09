Aumenti in arrivo ad ottobre | tutte le principali novità da sapere sull’assegno unico

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di lunedì 23 settembre 2024) Adè inl’assegnouniversale, che porta in dote interessantiper le famiglie. Il Ministero dell’Economia ha confermato che non sarà interrotto l’erogazione del bonus a chi non presenterà l’ISEE. Assegno, gliinIn base alle recenti comunicazioni dell’Inps, sono previsti una serie diche tengono conto delle diverse situazioni di ogni famiglia, come il numero dei figli o le condizioni lavorative. L’assegno, che può comunque variare a seconda dell’ISEE e del numero dei figli, sarà integrato dafino a 100 euro per tutti i nuclei familiari che hanno fatto richiesta e che assolvono ai requisiti richiesti. Come anticipato, non sono previsti stop all’erogazione dell’assegno universalealle famiglie che non presentano l’ISEE.