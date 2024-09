Ai Mondiali di Lanaken la femmina portata sul podio da Pagano nella categoria 5 anni E a Palermo tripletta azzurra nel Gp Allevamento italiano alla riscossa | argento iridato di Zuly

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di lunedì 23 settembre 2024) Ben dodici cavalli in finale e una medaglia d’è lo strepitoso risultato della spedizione italiana al Campionato mondiale dell’Wbfsh di, Belgio. Il nostro record precedente era del 2016, con 11 soggetti in finale: questa volta l’ci riporta in prima fila fra gli stud-book e forse segna un nuovo capitolo nell’equitazione italiana, da tempo costretta dalle difficoltà dell’nazionale – salvo sporadici episodi – a schierare cavalieri azzurri su cavalli stranieri.