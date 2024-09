Ward-Perkins il monument man Lo sterminato archivio fotografico e i capolavori salvati dai nazisti

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di domenica 22 settembre 2024) PRATO John Bryan, storico dell’arte e archeologo inglese, uno deis Men in Italia. La sua è un’altra storia da raccontare. Laureato a Oxford e docente di archeologia all’Università Reale di Malta, all’inizio della seconda guerra mondiale si arruolò nell’artiglieria reale britannica e fu inviato in Nord Africa per proteggere gli antichi siti romani nella regione della Tripolitania in Libia. Ebbe poi un ruolo decisivo per la salvaguardia e il recupero del patrimonio artistico italiano e toscano in particolare. Nel marzo 1944 fu nominato vicedirettore della Mfaa (s, Fine Arts and Archives) in Italia, lavorando a stretto contatto con l’aeronautica alleata per proteggere dai bombardamenti ii storici e le opere d’arte.