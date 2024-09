Vittoria la recensione | desiderio di maternità in un' opera vitale al confine tra realtà e finzione

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di domenica 22 settembre 2024) Il nuovo film del duo Alessandro Cassigoli e Casey Kauffman ricostruisce gli ostacoli e le difficoltà del percorso dell'adozione internazionale. Al cinema dal 3 ottobre con Teodora Film. Il cinema di Alessandro Cassigoli e Casey Kauffman si colloca in quella terra ditrae documentario che fornisce continua linfa, permettendogli di restare in eterno movimento. Affascinati dalla potenza e complessità delle figure femminili, dopo Butterfly e Californie, coni due registi realizzano il terzo film diretto a quattro mani ambientato nella zona di Torre Annunziata. Territorio d'elezione dovuto a una serie di incontri e casualità per i due cineasti, fiorentino doc Cassigoli, americano di nascita ma fiorentino d'elezione, Kauffman, che sembrano, però, rigenerarsi con le figure sanguigne, esagerate e spesso larger than life incontrate