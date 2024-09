Traffico Roma del 22-09-2024 ore 12 | 30

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di domenica 22 settembre 2024) LuceverdeBentrovati dalla redazione è stata posticipata alle 14 di oggi la riapertura della diramazione diSud chiusa tra Torrenova e il grande raccordo anulare due direzioni per lavori riaperta invece la diramazione dinord al momento ilscorre senza disagi e concessionato ilsulla via Cassia Veientana per un incidente all’altezza di via Prato La Corte verso Viterbo e rallentamenti perintenso sul Lungotevere Tor de’ Cenci in piazza San Pietro possibili difficoltà di circolazione al termine della benedizione Apostolica e fedeli Papa Francesco possibili Inoltre deviazioni del trasporto pubblico vi ricordo infine la solita pedonalizzazione Festival di via dei Fori Imperiali deviate linea bus 51 75 85 87 e 118 per i dettagli di queste ed altre notizie potete consultare il sito.luceverde.