Sempre al tuo fianco | le anticipazioni trama e cast della seconda puntata

(Di domenica 22 settembre 2024)al tuo: leQuesta sera, domenica 22 settembre 2024, alle ore 21,20 su Rai 1 va in onda la primadial tuo, la serie tv diretta da Marco Pontecorvo e Gianluca Mazzella che vuole raccontare come vivono e come affrontano le emergenze gli operatoriProtezione Civile, persone normali in circostanze eccezionali. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.Nel primo episodio, dal titolo Cuori in affanno, l’entusiasmo di Sara per il suo nuovo incarico verrà soppiantato dalla reazione di sua figlia Marina, che non la prenderà affatto bene. Intanto Sara deciderà di mandare Federico a Stromboli, affidandogli il compito di raccogliere un po’ di dati e osservazioni sul vulcano.