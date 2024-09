Rosalinda Cannavò il regalo inaspettato da Andrea Zenga che brilla

Leggi tutta la notizia su 361magazine

(Di domenica 22 settembre 2024), dedica ea sorpresa dicon la piccola Camilla e il cagnolino Chinu sono una famiglia felice. la piccola è nata lo scorso 7 settembre e ha coronato il sogno d’amore dei due genitori. Non mancano le dediche che i due neo genitori si scambiano sui social rendendo felici i loro fan. L’ultima in ordine di tempo è quella cheha riservato alle sue donne:e Camilla. “Per voi ci sarò sempre” è la dedica meravigliosa dell’ex gieffino che non ha risparmiato anche una bellissima sorpresa chealla sua dolce metà. Le ha regalato un anello meraviglioso. Nozze in vista dopo la nascita di Camilla? Chissà. Leggi anche–> Grande Fratello, a pochi giorni dall’inizio, il primo triangolo amoroso è servito Intanto il gieffino si è anche concesso un tatuaggio molto particolare.