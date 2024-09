Roma la serata delle prime volte | l’Udinese perde il primato all’esordio di Juric

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di domenica 22 settembre 2024) Lasupera per 3-0nellain cui alla prima volta di Ivansulla panchina dei giallorossi si associa la prima vittoria stagionale e il primo gol in maglia capitolina di Artem Dovbyk. PRIMA VITTORIA – Laottiene la sua prima vittoria in questa Serie A grazie al successo per 3-0 contro. I friulani, che perdono ilvenendo scavalcati dal Torino, non risultano mai essere in partita. I giallorossi, infatti, mostrano quella cattiveria agonistica e quella voglia di incidere finora mancate nelle4 gare stagionali. Con Ivanal suo esordio sulla panchina della, i capitolini spingono sin dal primo minuto per dimostrare di poter invertire la rotta dopo un inizio stentato in campionato.