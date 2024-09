Precipita dalle spallette paura per un 30enne recuperato dai vigili del fuoco

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di domenica 22 settembre 2024) Pisa, 22 settembre 2024 – Un uomo di 30 anni ètodel lungarno Mediceo a Pisa, riportando politraumi cranici ed agli arti inferiori. E’ successo nella tarda serata di ieri, 21 settembre. Idelsono intervenuti con l’autoscala ed hanno usato tecniche di soccorso alpinistico ossia hanno immobilizzato e poi imbracato su una lettiga per essere poi lasciato alle cure del 118 una volta arrivato sulla sede stradale. In quel punto, del lungarno, l’altezza dalla spalletta al basamento di cemento a livello del fiume, è considerevole: si superano i 4 metri e mezzo. Il, di origini straniere, è stato ricoverato in codice rosso.