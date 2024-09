Paola Marella | la causa della morte e l’addio da parte di RealTime

Leggi tutta la notizia su biccy

(Di domenica 22 settembre 2024)si è spenta a soli 61 anni dopo aver combattuto contro un tumore al seno. Una malattia che la conduttrice aveva già conosciuto nel 2011, sconfiggendolo, e che l’aveva di nuovo spaventata nel 2020 quando le venne scoperto un nuovo nodulo, rivelatosi poi benigno. Intervistata da Panorama nel 2021, aveva così raccontato la sua battaglia contro la malattia: “Il messaggio che dobbiamo lanciare è che non dobbiamo avere paura, che non siamo soli, che purtroppo la malattia arriva ma oggi grazie alla scienza sappiamo come affrontarla”. Di recenteaveva scoperto di essersi di nuovo ammalata, tuttavia nulla lasciava presagire tale epilogo. Il suo ultimo post Instagram risale a tre giorni fa ed è lavorativo. Il suo sito, tuttavia, è stato chiuso.