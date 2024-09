Paola Marella è morta le lacrime di Matteo Bassetti | Quando io ho avuto bisogno | Guarda

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di domenica 22 settembre 2024) "Che dolore non saperti più qui tra noi, ci mancherai Paolina mia". Enzo Miccio, su Instagram, ricorda così con parole commoventi, sua compagna in tanti programmi su Real Timea soli 61 anni dopo una lunga battaglia contro la malattia. Architetto e conduttrice tv, laera diventata celebre grazie ai programmi di Real Time dedicati alla casa, come Vendo casa disperatamente e Cerco casa disperatamente. Nata nel 1963, aveva raccontato nel 2021 di avere un cancro al seno. Pochi giorni fa il suo ultimo post di lavoro sui social network. "Paolina, era cosi che ti chiamavo affettuosamente e improvvisamente non ci sei più.