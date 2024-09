Pallamano A Gold Bolzano non fa sconti alla Publiesse Chiaravalle 27-37

Leggi tutta la notizia su vallesina.tv

(Di domenica 22 settembre 2024) Decisivo l’11-19 di fine primo tempo contro la vice-capolista per i ragazzi di Guidotti, con le assenze di Del Curto, Santinelli e Ceresoli, 22 settembre 2023 – Ilsi presenta con chiare ambizioni tricolori al PalaSport e non concede margini di impresa: unarimaneggiata cede 27-37. Davanti, di nuovo, a una cornice di pubblico meravigliosa, il roster altoatesino si conferma uno dei più validi della massima serie. I biancoblu lottano ed evitano un passivo esagerato, aspetto fondamentale in ottica classifica futura per la differenza reti. La partita Coach Andrea Guidotti deve rinunciare a Del Curto (squalificato dopo Cingoli), Santinelli e Ceresoli. Oltre al lungodegente Juan Pablo Cuello. Se conè già dura competere al completo, e lo sarà per tutte le altre partecipantimassima serie, figuriamoci così.