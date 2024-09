Mi hai spinto fuori e il gestaccio Bagnaia esce Bastianini beffa Martin | il gestaccio | Video

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di domenica 22 settembre 2024) Emozioni e polemiche, gioia e delusione azzurre: al Gp dell'Emilia Romagna di MotoGp succede di tutto. Sul circuito di Misano vince Eneasu¬†Ducati¬†con un sorpasso all'ultimo giro¬†sul capoclassifica del mondiale Jorge(Ducati Pramac) sul quale ci sar√† da discutere. Perde terreno in classifica invece Pecco¬†(sempre Ducati), che dopo la pole, il record di pista e il successo nella sprint di sabato sognava il sorpasso mondiale sullo spagnolo. Invece il campione in carica mentre rincorreva i primi due, √® scivolato via a 7 giri dal termine perdendo punti importanti, forse fondamentali. Sul gradino pi√Ļ basso del podio si piazza cos√¨¬†Marc Marquez. Per√®¬†il 100esimo Gp per la Ducati a Misano in MotoGp.