Manovra | Tajani ' no a tasse dall' alto tavolo con banche per soluzione'

(Di domenica 22 settembre 2024) New York, 22 set. (Adnkronos) - "Abbiamo sempre detto che bisogna lavorare con grande serietà. Siamo contro gli extra profitti, perché -a parte bisogna capire che cosa è un extra profitto- in un Paese democratico e liberale non si può porre un limite ai guadagni di un'impresa. Cioè lo Stato non è che decide quando una cosa è un profitto e quando è un extra profitto. Detto questo, bisogna evitare che ci siano imposizioni. Sono preoccupato soprattutto per ledi prossimità, perché una tassa sui profitti rischia di colpire al cuore lepopolari e ledi credito cooperativo. Questo noi non lo permetteremo mai, non porteremo mai in Consiglio dei ministri una posizione del genere". Lo puntualizza il vicepremier e ministro agli Affari Esteri Antonio, durante un punto stampa a New York.