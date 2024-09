Madonna serata di festa alla Milano Fashion Week E Roberto Bolle fa il video ricordo

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di domenica 22 settembre 2024), 22 settembre 2024 – Sabato sera diper, a. La regina del pop, 66 anni, ha trascorso qualche ora spensierata con alcuni suoi amici, dopo una giornata alle sfilate della. Ad immortalarla mentre be taglia una bellissima torta rossa e bianca con al centro l’iniziale del suo nome, è il ballerino. L’ètoile ha pubblicato sul suo profilo Instagram le immagini, che hanno subito ricevuto numerosi commenti. Qualche critica, in particolare al look della cantante, non è mancata, ma i veri fan hanno dimostrato come sempre di essere pazzi di lei. “Icona indiscussa,meravigliosa dedicata al cambiamento culturale negli anni, una donna che ha sempre lottato per la libertà di essere contro ogni tipo di pregiudizio e di discriminazione.