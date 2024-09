L’entroterra Ligure moderna Arcadia

Leggi tutta la notizia su panorama

(Di domenica 22 settembre 2024) Lorenza Russo, glottologa, scrittrice di cultura alpina, di escursionismo e di tutto quanto faccia natura, è categorica: «Camminare in natura è un viaggio alla scoperta di un mondo sconosciuto, velato per tradizione, ma anche per la sua propria essenza da un’aura di impenetrabilità. E quest’atmosfera la ritrovo tutta nelle montagne liguri, nel punto esatto dove finiscono le Alpi e inizia l’Appennino». Già collaboratrice di Alp e storica firma dell’accattivante La Buona Neve dell’indimenticato Rolly Marchi “cuore trentino”, per Lorenza Russo «la montagna e il bosco rappresentano un invito alla conoscenza di un ambiente naturale di indubbia suggestione, che è stato innanzitutto luogo storico in cui l’uomo ha stabilito il primo contatto con la natura incolta».