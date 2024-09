Kamala spende tanto ma sono soldi di Biden Trump punta su Musk

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di domenica 22 settembre 2024) Nella lunga notte tra il 5 e il 6 novembre si conteranno i voti che decideranno chi sarà il nuovo presidente degli Stati Uniti, ma insi pesano iche gli sfidanti stanno investendo nelle rispettive campagne elettorali. Così mentre i sondaggi disegnano un testa a testa sempre più serrato tra DonaldHarris, è l'attuale vicepresidente e candidata democratica ad aver allentato nel mese di agosto i cordoni della borsa. Secondo i documenti consegnati alla commissione federale che sovraintende i finanziamenti elettorali, la Harris ha speso 174 milioni di dollari (all'incirca 155 milioni di euro), per lo più per produrre e lanciare pubblicità (135 milioni), mentre il resto è andato a comizi, spostamenti e pagamenti dello staff. Gli sforzi economici didifermati a 61 milioni di dollari (55 milioni in euro).