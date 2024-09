Juventus-Napoli il giorno dopo

Leggi tutta la notizia su terzotemponapoli

"Mi adatto alla squadra". Così Antonio Conte a fine partita ha commentato il cambio di modulo proposto contro la Juve. Parole chiarissime, che da una parte raccontano i contorni di un progetto tecnico ancora in divenire e dall'altra indicano una direzione precisa sul modulo per il futuro. Allo Stadium, del resto, col 4-3-3 il Napoli ha tenuto bene il campo, retto l'urto senza rischi e confezionato almeno un paio di occasioni importanti per piazzare il colpaccio. Un Napoli corto e compatto Corti e compatti, contro Vlahovic & Co. gli azzurri hanno occupato bene gli spazi chiudendo tutti i varchi per le imbucate bianconere. E giocato di rimessa affidandosi soprattutto ai lampi di Politano e alle incursioni palla al piede di McTominay.