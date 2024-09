Jurassic World – Il dominio film su Italia 1 | trama attori e cast

Leggi tutta la notizia su ascoltitv

(Di domenica 22 settembre 2024) Questa sera, domenica 22 settembre 2024, alle 21:20 in tv in prima serata su1, va in onda– Il, nuovo capitolo della celebrata saga sui dinosauri. Vediamo insiemeper decidere se vale la pena vederlo.– IlQuattro anni dopo la distruzione di Isla Nublar, i dinosauri non sono più confinati in un’isola. Si sono diffusi in tutto il mondo, costringendo gli esseri umani a convivere con le creature più temibili della storia. Owen Grady (Chris Pratt) e Claire Dearing (Bryce Dallas Howard) dovranno unire le forze per proteggere Maisie Lockwood (Isabella Sermon), una giovane ragazza con un legame unico con i dinosauri.