Inter-Milan Women 1-1 il tabellino della terza giornata

(Di domenica 22 settembre 2024) Ladi Serie A finisce per 1-1 tra. Beffa per la squadra di Gianpiero Piovani, che si fa riprendere solo nei minuti finali. Ildel match. PAREGGIO –Âfinisce per 1-1, primo stop per la squadra di Gianpiero Piovani. Dopo le vittorie convincenti con Sampdoria e Napoli le nerazzurre impattano al derby dio in casa allo Stadio Ernesto Breda di Sesto San Giovanni. Non basta la rete di Wullaert al 77?, dieci minuti dopo esatti è Laurent a saltare in area più in alto di tutte e colpire con il gol del pareggio. Sette punti in tre gare di campionato, secondo posto in classifica. Non male comunque l’inizio di stagione, di seguito ilcompletopartita.