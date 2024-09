Hezbollah ora è guerra aperta con Israele | cosa sta succedendo

Leggi tutta la notizia su quifinanza

(Di domenica 22 settembre 2024) Come avevamo ampiamente previsto, dopo Hamas nella Striscia di Gaza il secondo fronte ditrae i satelliti dell’Iran in Medio Oriente è diventato il Libano dei miliziani. Il tanto temuto attacco diretto da parte di Teheran allo Stato ebraico, e viceversa, non si è verificato per convenienza tattica e vincoli strategici delle due potenze regionali. Dopo quasi un anno di scontri a bassa intensità e minacce crescenti, il “Partito di dio” libanese ha dichiarato la “” al nemico israeliano, che ha intensificato la sua offensiva contro il Libano senza però ancora aver avviato un’invasione di terra come a Gaza. L’interesse dei due schieramenti è tuttavia ancora quello di evitare lo scontro diretto e totale. Gli eventi sono però precipitati e il rischio dell’escalation fra i due Paesi confinanti è sempre più vicino.