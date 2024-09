Golf alle Pavoniere torna il Trofeo della Lana

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di domenica 22 settembre 2024) Prato, 22 settembre 2024 – Sabato 26 ottobre alClub Ledi Prato si terrà la 33ª edizione del, una delle competizioni più storiche e attese del circolo. Questo evento, nato da un’idea di Giors Oneto e promosso dalla rivista telematica Spiridon, rappresenta ormai un appuntamento fisso per iisti di tutto il mondo, grazie alla sua formula accattivante e al richiamo internazionale. La gara, che si svolgerà secondo la formula Stableford Pro-Am su 18 buche, avrà il suo primo tee-offore 9 del mattino, dando il via a una giornata di grande sport e competizione. I pronostici per questa edizione vedono come protagonisti alcuni nomi di spicco del circuitoistico.